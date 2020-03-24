Семьям с детьми-инвалидами в Якутске выплатят по 3 тыс. рублей

Семьи с детьми с инвалидностью получат единовременную материальную помощь из бюджета Якутска. Такое решение приняла глава города Сардана Авксентьева по итогам заседания местного штаба по противодействию распространения коронавируса COVID-2019.

Сумма выплаты составит 3 тыс. рублей. На эту помощь могут рассчитывать родители 1470 детей-инвалидов с городской пропиской. Соответствующее распоряжение готовится в окружной администрации.

«В это непростое время мы должны поддержать в первую очередь самых уязвимых и незащищенных маленьких горожан – детей с инвалидностью. Мы временно отменяем действие бесплатного проезда в автобусах для всех школьников с 1 по 4 класс, а также школьников из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы», — цитирует Авксентьеву ИА YakutiaMedia.

Официальная информация и текст распоряжения будут опубликованы на сайте якутск.рф.

Напомним, власти Якутии направят на закупку медицинских масок 150–200 млн рублей. Увеличен резервный фонд правительства республики. Через госучреждения планируется закупать маски в большом количестве для удовлетворения спроса местных жителей.

17 марта глава региона Айсен Николаев сообщил о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. 19 марта жителям Якутии посоветовали не ходить в торговые центры и другие общественные места.