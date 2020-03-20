Власти Якутии выделят на закупку медицинских масок до 200 млн рублей

Власти Республики Саха (Якутия) направят на закупку медицинских масок 150-200 млн рублей. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на встрече с журналистами 20 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, сегодня был увеличен резервный фонд правительства. Через госучреждения планируется закупать маски в большом количестве для удовлетворения спроса жителей республики.

«Только на это нам потребуется порядка 150-200 млн рублей – для разовой закупки 5-6 млн масок», – цитирует главу Якутии ИА SakhaNews.

19 марта жителям Якутии посоветовали не ходить в торговые центры и другие общественные места. При этом закрытие заведений не планируется.

17 марта Айсен Николаев сообщил о введении в республике режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 246 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.