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ГД приняла в I чтении законопроект о поддержке малообеспеченных семей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенной процедуре получения мер социальной защиты малообеспеченными семьями с детьми. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «РИА Новости».

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Данный законопроект предоставляет органам социальной защиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании помощи.

Вместе с тем вводится запрет на разглашение такой информации по аналогии с данными, представляющими налоговую тайну. «Данные, которые передаются налоговой службой, на них распространяется режим налоговой тайны, чтобы данные о людях не вышли в широкий доступ», — отметил Макаров.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что на текущий момент не зафиксировано ни одного случая, чтобы данные ФНС продавались на открытом рынке.

11 марта Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий штрафы за отказ инвалидам, пожилым людям и детям в доступе к услугам или покупке товаров. Санкции для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс.

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