Названы приоритеты социальной сферы столичных властей на 2020 год

Вопросы о реализации госпрограммы по социальной поддержке жителей Москвы в 2019 году и задачах на 2020 год рассмотрели во вторник, 10 марта, на заседании президиума правительства города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

«Доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают более 4 млн москвичей — каждый третий житель города. Основными группами горожан, нуждающимися в поддержке, являются старшее поколение, семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Работа ведется сразу с нескольких направлениях. Так, с 2019 года увеличен минимальный размер пенсии — теперь с учетом городской доплаты он составляет 19,5 тыс. рублей, пишет РИАМО. С 1 января 2020 года на 5,6% вырос размер пособий.

Выплаты детям войны являются еще одной мерой социальной поддержки. Те, у кого есть этот статус, ежемесячно получают 1584 рубля. Москвичи старше 50 лет могут дополнительно получить адресную социальную помощь, побывать на бесплатной диспансеризации и заняться профессиональным обучением.

При этом жители столицы в возрасте 55–60 лет могут претендовать на бесплатный проезд в транспорте, путевки на санаторно-курортное лечение и изготовление зубных протезов.

В столице также активно развиваются программы «Наше сокровище» и «Московское долголетие», сообщает «Москва 24».

В 2020 году власти города планируют осуществлять поддержку ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), реализовать проект по долговременному уходу за утратившими работоспособность инвалидами и пожилыми людьми, развивать проекты социальной адресной помощи, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и социальной интеграции лиц с ограничениями по здоровью.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.