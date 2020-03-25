Школу с тиром и шахматным классом возводят в Севастополе

Готовность новой школы на проспекте Античный в Севастополе в настоящее время составляет 85%. «Ведутся отделочные и фасадные работы, подготовили помещения под покраску. Планируем завершить все работы во втором квартале и передать объект департаменту образования для проведения мероприятий по лицензированию», – цитирует заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова пресс-служба правительства города.

Школа рассчитана на 600 мест – 24 класса. Принято решение продолжить предпрофильную подготовку инженерного и медицинского направлений, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В учреждении будут тир, зал для занятий музыкой, хореографией, спортзал и шахматный класс. Планируется создать условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.