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Школу с тиром и шахматным классом возводят в Севастополе

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Готовность новой школы на проспекте Античный в Севастополе в настоящее время составляет 85%. «Ведутся отделочные и фасадные работы, подготовили помещения под покраску. Планируем завершить все работы во втором квартале и передать объект департаменту образования для проведения мероприятий по лицензированию», – цитирует заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова пресс-служба правительства города.

Школа рассчитана на 600 мест – 24 класса. Принято решение продолжить предпрофильную подготовку инженерного и медицинского направлений, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

В учреждении будут тир, зал для занятий музыкой, хореографией, спортзал и шахматный класс. Планируется создать условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

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