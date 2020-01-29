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Медкабинеты открылись в Инженерной школе Севастополя

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В Инженерной школе Севастополя открылся комплекс медицинских кабинетов. Это кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты. Все они уже получили лицензию.

Как сообщает пресс-служба правительства города, ежедневно к медикам школы обращаются порядка 25 учеников. Квалифицированную помощь оказывают врач-педиатр и медсестра. Кроме того, они проводят диагностику туберкулеза и других заболеваний, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Комплекс медкабинетов также задействуют в проведении лекций по медицине для школьников. Аналогичный комплекс планируется создать в образовательном центре «Бухта Казачья».

Новый корпус школы в бухте Казачьей в Севастополе открыли в сентябре в рамках второй очереди строительства образовательного центра. Он рассчитан на 400 учеников и дополнит ранее построенное здание на 600 мест.

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