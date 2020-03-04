Возобновление работы вечерних школ обсудят в Севастополе

Депутаты севастопольского Законодательного собрания инициируют создание рабочей группы в сфере образования. Ей предстоит изучить возможность возобновления работы вечерних школ, выделения квот для детей-сирот и детей без родительского попечения в профтехучилищах, а также вопросы трудоустройства таких детей.

«Со всей ответственностью могу сказать, что в большинстве случаев дети, оказавшиеся вне социума, вскоре попадают в следственный изолятор. Ведь те, кто привлекает их к незаконной деятельности, не требует справки об образовании», – заявил депутат Заксобрания Артём Гордиенко, сославшись на собственный опыт работы в правоохранительных органах. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Парламентарии обращают внимание на большое количество провальных ЕГЭ и ОГЭ, которые сдают дети-сироты и дети, оставшимися без родительского попечения. В результате у них нет даже аттестата о среднем образовании.