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Школу ледовых видов спорта хотят открыть на Ставрополье

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с фигуристом Ильей Авербухом создание школы ледовых видов спорта, сообщает управление пресс-службы губернатора.

«Важно массово вовлекать детей в спорт. В этом и есть залог появления новых чемпионов», — считает Авербух.

В новом учреждении планируется проводить занятия по фигурному катанию, хоккею и керлингу. Школа может появиться в Ставрополе или Ессентуках. Она поможет расширить доступность ледовых видов спорта, передает NewsTracker.

Илья Авербух — советский и российский фигурист (танцы на льду), заслуженный мастер спорта России. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.

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