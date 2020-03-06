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Хоккейную площадку за 3 млн рублей построили в одном из сел Сахалина

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В селе Первомайск на Сахалине построили ледовую площадку. Спортивный объект возвели благодаря участию старшеклассников местной школы в региональной программе «Молодежный бюджет». На строительство хоккейного корта из областного бюджета было выделено около 3 млн рублей.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в областном правительстве, многие дети в этом селе увлекаются хоккеем. Каждую зиму они устраивали импровизированный каток на местном водоеме. А в 2019 году решили выдвинуть проект для участия в программе «Молодежный бюджет».

На корте предусмотрены специальные выходы на поле с усиленным механизмом полуавтоматического запирания, сетчатое ограждение, освещение для тренировок в вечерние часы. В 2021 году здесь обустроят трибуну и раздевалку.

По словам и.о. главы Смирныховского района Ирины Карпуковой, ребята принимают участие в проекте «Молодежный бюджет» с 2018 года. Благодаря этому здесь появилось около 10 спортивно-игровых площадок, аллей и скверов.

Ученики 9-11 классов выдвигают свои инициативы во всех муниципальных образованиях Сахалинской области. Лучшие выбирают сами школьники на общем голосовании. Каждая школа может получить до 3 млн рублей на реализацию идеи в течение следующего года.

На эти цели в бюджете Сахалина каждый год предусматривается 375 млн рублей. Так, в 2019 году благодаря выбору старшеклассников удалось обновить музей боевой славы в Холмске, построить площадку для мини-футбола и двухполосную беговую дорожку в селах Углезаводск и Покровка в Долинском районе, а в селе Ильинском в Томаринском районе обустроить сквер.

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