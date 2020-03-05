Прямой эфир
Сюжет:

Первый виртуальный концертный зал появится на Сахалине

0
Фото: pixabay.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый на Сахалине виртуальный концертный зал откроют в этом году в Южно-Сахалинске в рамках реализации национального проекта «Культура». Там установят акустическую систему с высоким качеством звука, видеопроцессор вещания, камеры с беспроводными передатчиками, светодиодный экран. Сейчас идут подготовительные работы, в частности – проектирование.

Оборудование мобильное, что позволит проводить трансляции не только в доме культуры «Родина», но и в других учреждениях, а также на площадях во время городских праздников. Как отмечает ИА SakhalinMedia, цифровизация в сфере культуры является также частью регионального проекта «Цифровая культура» и муниципального – «Умный город».

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На его реализацию из бюджета РФ в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей. В 2020-м предстоит отремонтировать не менее 100 домов культуры, оснастить 300 детских школ искусств новым современным оборудованием, музыкальными инструментами. Будет создано 110 модельных библиотек, 80 виртуальных концертных залов по всей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виртуальный концертный зал появился в подмосковном Клину
В Минкультуры сообщили о выполнении регионами показателей нацпроекта «Культура»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020