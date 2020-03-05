Первый виртуальный концертный зал появится на Сахалине

Первый на Сахалине виртуальный концертный зал откроют в этом году в Южно-Сахалинске в рамках реализации национального проекта «Культура». Там установят акустическую систему с высоким качеством звука, видеопроцессор вещания, камеры с беспроводными передатчиками, светодиодный экран. Сейчас идут подготовительные работы, в частности – проектирование.

Оборудование мобильное, что позволит проводить трансляции не только в доме культуры «Родина», но и в других учреждениях, а также на площадях во время городских праздников. Как отмечает ИА SakhalinMedia, цифровизация в сфере культуры является также частью регионального проекта «Цифровая культура» и муниципального – «Умный город».

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На его реализацию из бюджета РФ в 2019–2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей. В 2020-м предстоит отремонтировать не менее 100 домов культуры, оснастить 300 детских школ искусств новым современным оборудованием, музыкальными инструментами. Будет создано 110 модельных библиотек, 80 виртуальных концертных залов по всей стране.