Почти 650 млн рублей направят на питание в школах на Сахалине

В Сахалинской области в 2020 году на организацию питания в школах предусмотрено выделение около 650 млн рублей. Сейчас горячее питание получают более 49 тыс. школьников. Порядка 60% из них едят бесплатно.

Как сказала ИА SakhalinMedia и.о. министра образования региона Анастасия Киктева, задача по обеспечению горячим питанием всех без исключения учеников начального звена решается на Сахалине уже много лет. А с 2017 года дополнительно горячие обеды получают школьники с 5-го по 11-й классы.

Речь идет о детях из малоимущих семей, семей, которые находятся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера, школьниках, имеющих одного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, школьниках из многодетных семей.

Двухразовое горячее питание получают школьники с ограниченными возможностями здоровья. Если они проходят обучение на дому, то их родителям выплачивают денежную компенсацию. Кроме того, с 2015 года школьникам Сахалина и Курил бесплатно выдают молоко.

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием школьников с 1-го по 4-е классы. Мера должна начать действовать в регионах с 1 сентября 2020 года.