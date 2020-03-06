Прямой эфир

Почти 650 млн рублей направят на питание в школах на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области в 2020 году на организацию питания в школах предусмотрено выделение около 650 млн рублей. Сейчас горячее питание получают более 49 тыс. школьников. Порядка 60% из них едят бесплатно.

Как сказала ИА SakhalinMedia и.о. министра образования региона Анастасия Киктева, задача по обеспечению горячим питанием всех без исключения учеников начального звена решается на Сахалине уже много лет. А с 2017 года дополнительно горячие обеды получают школьники с 5-го по 11-й классы.

Речь идет о детях из малоимущих семей, семей, которые находятся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера, школьниках, имеющих одного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, школьниках из многодетных семей.

Двухразовое горячее питание получают школьники с ограниченными возможностями здоровья. Если они проходят обучение на дому, то их родителям выплачивают денежную компенсацию. Кроме того, с 2015 года школьникам Сахалина и Курил бесплатно выдают молоко.

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием школьников с 1-го по 4-е классы. Мера должна начать действовать в регионах с 1 сентября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учреждение нового формата для ветеранов создали на Сахалине
Этнодеревни для коренных народов планируют создать в Сахалинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020