Дело в размере: как может вырасти официальная безработица из-за увеличения пособий

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для «Известий» подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ. Таких масштабов, считают авторы, официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия. По мнению экспертов Вышки, в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, поскольку они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде «Известия» заверили, что средств достаточно, поскольку лимиты выделены на самый пессимистичный сценарий, для реализации которого пока нет оснований.

Кризис с особенностями

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре отмечают, что несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила определенные недочеты в регулировании занятости и прогнозируют увеличение обращений граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки безработных на учет, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением размера выплат.

- В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, - напомнила директор Института социальной политики Лилия Овчарова. – Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще три тысячи рублей.

По оценке эксперта, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. В общей сложности, рассчитали в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили «Известиям» в Минтруде, количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек.

Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, что связано с особенностью текущего кризиса.

У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила Лилия Овчарова. По ее мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно.

- Попытки же сдержать приток безработных административными методами могут привести к нарушению режима, - считает эксперт.

По умеренному сценарию

В Минтруде «Известиям» рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. В пресс-службе ведомства пояснили, что на это влияет сразу несколько факторов.

- Самый значимый из них - ситуация в экономике и на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но сам факт упрощения процедуры и повышения пособия, конечно, тоже сказывается на количестве людей, которые обращаются в центры занятости. Благодаря внедрению нового функционала портала "Работа в России", поиск работы через Центры занятости также прост и доступен, как и через специализированные сервисы. А для получения пособия гражданам больше не требуется обращаться в центры занятости лично: достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, - напомнили в Минтруде.

Действительно, до пандемии люди часто не пользовались возможностью получать деньги за простой в трудовой деятельности, поскольку процедура была достаточно сложной. И не только в плане постановки на учет, но и в необходимости регулярно отмечаться в центрах занятости.

По мнению руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, расчеты по официальной безработице сделаны с учетом режима ограничений, который должен закончиться 15 мая.

Дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

- В случае продления сроков карантина показатели могут вырасти. По нашим оценкам, средств, заложенных в бюджете на поддержку потерявших доходы граждан, достаточно лишь для минимального поддержания уровня жизни, - полагает он.

По словам Сергея Гришунина, увеличение числа официально безработных граждан, а также лиц, оставшихся без доходов, будет иметь негативное воздействие на экономику России. Он пояснил, что это чревато потерянным спросом, что означает более низкую деловую активность, более медленные рост ВВП и восстановление экономики.

Однако в пресс-службе Минтруда уверены, что средств на выплаты пособий хватит.

- Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный из них. Однако пока ситуация существенно лучше, и мы проходим связанный с коронавирусом кризис по умеренному сценарию, - сообщили в ведомстве.

В Минтруде также подтвердили, что сейчас центры занятости работают в напряженном режиме, но справятся с нагрузкой с учетом автоматизации процессов.