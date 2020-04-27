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Дело в размере: как может вырасти официальная безработица из-за увеличения пособий

Эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют приток граждан в центры занятости
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Дело в размере: как может вырасти официальная безработица из-за увеличения пособий
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2020-04-26 22:05:47
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Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для «Известий» подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ. Таких масштабов, считают авторы, официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия. По мнению экспертов Вышки, в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, поскольку они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде «Известия» заверили, что средств достаточно, поскольку лимиты выделены на самый пессимистичный сценарий, для реализации которого пока нет оснований.

Кризис с особенностями

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре отмечают, что несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила определенные недочеты в регулировании занятости и прогнозируют увеличение обращений граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки безработных на учет, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением размера выплат.

- В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, - напомнила директор Института социальной политики Лилия Овчарова. – Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще три тысячи рублей.

Дело-1
Вакансии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке эксперта, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. В общей сложности, рассчитали в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили «Известиям» в Минтруде, количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек.

Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, что связано с особенностью текущего кризиса.

У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила Лилия Овчарова. По ее мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно.

- Попытки же сдержать приток безработных административными методами могут привести к нарушению режима, - считает эксперт.

По умеренному сценарию

В Минтруде «Известиям» рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. В пресс-службе ведомства пояснили, что на это влияет сразу несколько факторов.

- Самый значимый из них - ситуация в экономике и на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но сам факт упрощения процедуры и повышения пособия, конечно, тоже сказывается на количестве людей, которые обращаются в центры занятости. Благодаря внедрению нового функционала портала "Работа в России", поиск работы через Центры занятости также прост и доступен, как и через специализированные сервисы. А для получения пособия гражданам больше не требуется обращаться в центры занятости лично: достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, - напомнили в Минтруде.

Действительно, до пандемии люди часто не пользовались возможностью получать деньги за простой в трудовой деятельности, поскольку процедура была достаточно сложной. И не только в плане постановки на учет, но и в необходимости регулярно отмечаться в центрах занятости.

По мнению руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, расчеты по официальной безработице сделаны с учетом режима ограничений, который должен закончиться 15 мая.

Дело
Минтруд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

- В случае продления сроков карантина показатели могут вырасти. По нашим оценкам, средств, заложенных в бюджете на поддержку потерявших доходы граждан, достаточно лишь для минимального поддержания уровня жизни, - полагает он.

По словам Сергея Гришунина, увеличение числа официально безработных граждан, а также лиц, оставшихся без доходов, будет иметь негативное воздействие на экономику России. Он пояснил, что это чревато потерянным спросом, что означает более низкую деловую активность, более медленные рост ВВП и восстановление экономики.

Однако в пресс-службе Минтруда уверены, что средств на выплаты пособий хватит.

- Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный из них. Однако пока ситуация существенно лучше, и мы проходим связанный с коронавирусом кризис по умеренному сценарию, - сообщили в ведомстве.

В Минтруде также подтвердили, что сейчас центры занятости работают в напряженном режиме, но справятся с нагрузкой с учетом автоматизации процессов.

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