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Онищенко посчитал идею разрешить прогулки преждевременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посчитал преждевременным предложение выдавать пропуска для прогулок на свежем воздухе с учетом неблагополучной эпидемиологической обстановки в стране. Об этом в субботу, 25 апреля, пишет «РИА Новости».

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«Что касается пребывания на воздухе. В наших многоэтажках во многих квартирах, начиная со второго этажа, есть балконы. Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких препятствий не чинит. Те, кто живет на этажах или в квартирах, где нет балконов — у нас и такие есть, то, конечно же, рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут 15. Я думаю, что если это будет в 3–4 утра, то никто сегодня об этом не заикнется», — заявил Онищенко.

По его словам, вскоре эти шаги будут предприняты, а также Госдума пойдет на большие послабления, но только при возникновении объективных причин для этого. Онищенко также отметил, что ограничительные меры вводятся не «назло» и нужно просто «потерпеть» до стабилизации ситуации.

25 апреля зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступила с инициативой ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и родителей с детьми. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить пожилым людям гулять по очереди во дворе и около дома. Сенатор считает, что составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.

квВспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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