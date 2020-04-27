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Врач подмосковной больницы в Дзержинском заболел COVID-19

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Фото: РЕН ТВ
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В Московской области врач анестезиолог-реаниматолог Дзержинской городской больницы Виктор Котляр заразился кронавирусом. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«У него (врача. — Ред.) коронавирус и пневмония, предстоит непростое лечение. Доктор Котляр просит каждого ограничить контакты, следить за своим самочувствием и беречь близких», — отметили в пресс-службе.

К посту прикреплено видеобращение медика. В нем заболевший врач заявил, что «коронавирус — это не шутка» и заразиться им могут люди любого возраста и профессии.

Котляр призвал россиян прислушиваться к своему самочувствию, обращать внимание на контактировавших с ними людей и задумываться о тех, кто может пострадать «из-за вашей неосторожности». Медик пожелал всем гражданам страны избежать заражения коронавирусом.

25 апреля стало известно, что врач петербургской Елизаветинской больницы скончался от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период скончались 794 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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