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Ракова анонсировала увеличение коечного фонда в Москве

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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Коечный фонд в Москве будет увеличен до 28 тыс. в ближайшие дни. Об этом 27 апреля заявила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова.

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В настоящее время в столице более 20 тыс. коек заняты приемом пациентов с коронавирусом. Также в городе действуют 47 центров компьютерной томографии для приема пациентов с COVID-19.

«Количество госпитализаций с пневмонией за неделю увеличилось на 70%. Пока видим динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте строительства быстровозводимого комплекса для пациентов с коронавирусом на 500 коек в Коммунарке.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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