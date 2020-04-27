Прямой эфир
Сюжет:

Регионам и Минобороны выделят медоборудование на 100 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделит региональным больницам и Минобороны лекарства и медицинское оборудование на 100 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 27 апреля.

Он отметил, что регионам выделят необходимые медицинские препараты и оборудование для того, чтобы обустроить коечный фонд для больных.

Дивный новый мир: какой будет наша жизнь после COVID-19
Спецпроект «Известий» об изменениях после окончания пандемии

«Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны РФ для оснащения строящихся госпиталей — всего на сумму более 100 млн рублей», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, из федерального бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что такие пациенты не должны оставаться без внимания на фоне эпидемиологической ситуации.

«На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства я подпишу», — сказал премьер-министр.

Также в ходе заседания Мишустин потребовал ускорить выполнение второго пакета мер поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией, особенно в отношении регионов. Глава правительства также подчеркнул, что он уже начал действовать, на его реализацию направлены сотни миллиардов рублей.

«Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий», — сказал он.

Мишустин отметил, что населению необходима прямая финансовая помощь, а не «громкие заявления».

Ранее в понедельник сообщалось, что правительство России приняло нормативную базу для второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020