Регионам и Минобороны выделят медоборудование на 100 млн рублей

Правительство России выделит региональным больницам и Минобороны лекарства и медицинское оборудование на 100 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 27 апреля.

Он отметил, что регионам выделят необходимые медицинские препараты и оборудование для того, чтобы обустроить коечный фонд для больных.

«Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны РФ для оснащения строящихся госпиталей — всего на сумму более 100 млн рублей», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, из федерального бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что такие пациенты не должны оставаться без внимания на фоне эпидемиологической ситуации.

«На закупку нужных им препаратов мы предусмотрели в федеральном бюджете 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства я подпишу», — сказал премьер-министр.

Также в ходе заседания Мишустин потребовал ускорить выполнение второго пакета мер поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусной инфекцией, особенно в отношении регионов. Глава правительства также подчеркнул, что он уже начал действовать, на его реализацию направлены сотни миллиардов рублей.

«Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий», — сказал он.

Мишустин отметил, что населению необходима прямая финансовая помощь, а не «громкие заявления».

Ранее в понедельник сообщалось, что правительство России приняло нормативную базу для второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.