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Мишустин поручил подготовить предложения по отмене ограничений для ИП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до конца недели подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник, 27 апреля.

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«По мере того как (эпидемиологическая. — Ред.) обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — сказал он.

Подготовить предложения должны Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав, соответствующее поручение премьер-министр дал 25 апреля.

Также в ходе заседания Мишустин отметил, что правительство готовит третий пакет мер, «который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики». Предложения по данному вопросу кабмину должно представить Минэкономразвития также до 30 апреля.

О порядке снятия ограничений рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне. Так, введенные меры будут отменять поэтапно, сами этапы еще предстоит разработать.

Снимать ограничения постепенно рекомендовали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции. В этот период предприятия общественного питания работают только на доставку еды или на вынос. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также зоотоваров и аптек. Не работают торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники.

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