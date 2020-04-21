В марте в России появились около 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса

На фоне прогнозов о «смерти» малого и среднего бизнеса в России на фоне распространения коронавируса, в стране появилось почти 90 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом 21 апреля сообщила «Известиям» аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего речь идет об открытии 89 587 новых субъектов МСП. За тот же период в России закрылись 70 044 предприятий малого и среднего бизнеса, отметили аналитики.

Только в Москве за месяц ряды МСП пополнили порядка 11 тыс. новых предприятий. Рост был обеспечен увеличением числа микропредприятий, среди которых юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Лидером по балансу начавших работу и закрывшихся компаний с приростом на 1% и более стала Чечня. За ней следует Ингушетия, Алтай, Чукотка и Дагестан.

«Активная регистрация бизнесов могла быть вызвана объявлением новых мер господдержки МСП, причем не только для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а для всего малого бизнеса. На большую часть льгот, однако, смогут претендовать лишь предприятия, включенные в реестр МСП Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 марта», — объяснили специалисты FinExpertiza.

Если предприятие не состояло в реестре к этому сроку, то для него все же предусмотрены отдельные меры поддержки, например, приостановление проверок, урегулирование банкротства и продление сроков сдачи отчетности.

Также сроки включения в реестр некритичны применительно к ключевой мере поддержки — двукратному снижению ставки страховых взносов для зарплат выше МРОТ.

«Чтобы выжить, бизнесу приходится использовать все возможности и преференции, в том числе и те, которые дает статус МСП: специальные налоговые режимы, льготные кредиты, квоты на госзакупки и государственные гарантии. В связи с падением спроса и разрастающимся кризисом в будущем мы сможем наблюдать усиление бизнес-дауншифтинга: часть средних предприятий перейдет в разряд малых, малые станут микро и так далее», — пояснила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.

В ТОП-10 по абсолютному количеству новых субъектов МСП первое место заняла Москва (+11 тыс. предприятий), на втором месте Московская область (+6 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (+4,9 тыс.). Далее следуют Краснодарский край (+4 тыс.), Свердловская область (+2,7 тыс.), Татарстан (+2,5 тыс.), Новосибирская и Ростовская области (по 2,3 тысячи новых предприятий), Самарская область и Башкортостан (по 2,2 тысячи новых предприятий).

Параллельно с появлением новых субъектов МСП шел и обратный процесс закрытия бизнесов. С 1 по 31 марта 2020 года закончили свою деятельность 70 044 предприятия. На первом месте снова Москва, где «умерло» 8 тыс. предприятий, на втором — Краснодарский край (-3,6 тыс.), на третьем — Санкт-Петербург (-3,2 тыс.).

В антирейтинг по закрытию МСП вошли также Московская область (-3 тыс.), Ростовская область (-2,2 тыс.), Свердловская область (-2 тыс.), Челябинская область (-1,9 тыс.), Самарская область (1,8 тыс.), замыкают список Башкортостан и Татарстан — там закрылось по 1,7 тыс. предприятий.

За весь период наблюдения, начиная с августа 2016, выяснилось, что количество МСП, ввиду особых правил формирования и обновления реестра, подвержено сезонным колебаниям.

Глобально данные обновляются 10-го августа, именно на этот месяц приходятся самые глубокие падения численности МСП — из реестра исключаются действующие компании, потерявшие право на такой статус, фактически — разросшиеся за пределы МСП, а также предприятия, вовремя не подтвердившие документами свою принадлежность к малому бизнесу.

По итогам марта 2020 года (данные за март реестр агрегировал 10 апреля) общее количество МСП составило около 5,98 млн, годом ранее их было 6,14 млн.