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Перечень претендующих на помощь государства компаний планируют расширить

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Перечень компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства из-за ухудшения финансово-экономического состояния на фоне коронавируса, может быть расширен. Пока власти одобрили помощь 489 предприятиям, рассказали в Минэкономразвития.

В списки, которые есть в распоряжении «Известий», вошли крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, СМИ и IT-компании.

«В качестве критериев установлены минимальные значения показателей, которым должна соответствовать организация из числа 72 отраслей (...). Также утвержден перечень дополнительных оснований, при соответствии которым компания может попасть в список», — говорится в сообщении Минэка.

Среди них — разработка критических технологий, обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация критически значимой инфраструктуры и другие.

«По особым основаниям» в перечень могут попасть и другие предприятия — например, которые считаются градообразующими, головные исполнители гособоронзаказа, разработчики ПО, а также компании, обеспечивающие безопасность в Крыму.

Списки подготовят Минздрав, Минфин, Минэк, Минтранс и Минстрой.

Например, в перечне Минфина будут представлены системообразующие производители крепкого алкоголя.

Планируется уточнить и критерии по мебельной и пищевой промышленности.

Кроме того, в перечень с большой доли вероятности включат и пострадавших от коронавируса представителей рекламной индустрии. Эту инициативу уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Неосновной отбор: кто может стать системообразующим «по особым основаниям»

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