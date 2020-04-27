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Барбершоп в подполье: что грозит бизнесменам за нарушение карантина

Не все предприниматели согласны соблюдать требования режима повышенной готовности
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Барбершоп в подполье: что грозит бизнесменам за нарушение карантина
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2020-04-24 19:39:36
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Правила изоляции в период пандемии обязательны не только для частных лиц, но и для бизнеса. И среди нарушителей хватает не только беспечных граждан, но и предпринимателей, не желающих прекращать работу даже под страхом серьезных штрафов. Что движет нарушителями и как исполняются запретительные меры — в материале «Известий».

В столице ежесуточно составляется около 1,5 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности и большая часть из них касается нарушения самоизоляции гражданами. Всего же, по данным Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) на 23 апреля, было выписано 23 499 протоколов. Более существенные штрафы накладываются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих запреты на осуществление деятельности. По России это тысячи случаев и сотни миллионов рублей. Соблазн для малого и среднего бизнеса заработать, когда спрос на услугу зашкаливает, очень велик.

Только для своих

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Особенно остро стоит проблема в сфере красоты и здоровья — часто парикмахеры и визажисты под натиском клиентов соглашаются оказывать услуги на обоюдно выгодных условиях. Например, 17 апреля в Сахалинской области на 30 тыс. рублей была оштрафована жительница села Оха. Она, не дождавшись 20 апреля (с этого числа местные власти разрешили деятельность парикмахерских и подобных предприятий), открыла принадлежащий ей салон красоты и начала прием населения.

Нарушения носят массовый характер, причем к ним по закону относятся и случаи приема клиентов парикмахерами и специалистами по косметическим услугам на дому. Сообщают о подобных случаях чаще всего бдительные соседи.

— Представители старшего поколения довольно бдительны в этих вопросах. В одной многоэтажке они даже устроили вахту — следили за жильцами квартир, вернувшимися из командировок, и теми, кто принимал на дому — репетиторами, парикмахерами, массажистами. О нарушениях своевременно докладывают, — рассказывает «Известиям» столичный участковый.

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коронавирус

Посетительница в салоне красоты в Новосибирске, 14 апреля 2020 года

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Велик соблазн заработать у скупщиков металла — во многих регионах эта деятельность на период режима повышенной готовности запрещена. А предложение сдать металл выше среднего.

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— Как правило, цветмет, да и черный металл, несут люди без постоянного источника доходов. Эта категория граждан в условиях карантина особенно нуждается. Несут лом, а везде закрыто. Недобросовестные скупщики делают для своих исключение, но, разумеется, и цену скидывают до копеечной за риск, — рассказывает оперативник из Подмосковья, подчеркнув, что из-за пандемии стало значительно меньше заявлений о кражах проводов.

Ловкого дельца «ломовой» индустрии в Петербурге полиция оштрафовала за работу в неурочное время на 15 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда».

Заходи, дорогой

Рестораны начали терпеть убытки из-за ограничений одними из первых. Торговля на вынос подошла далеко не каждому предприятию питания, кто-то попросту не успел перестроиться, обзавестись курьерами и разместить рекламу.

— В текущей ситуации страдают те сферы, альтернатива которым в онлайн уже есть или же в онлайн-формате предоставление услуг невозможно. Это прежде всего организация мероприятий, ресторанный, экскурсионный и туристический бизнес, торговля офлайн, салоны красоты и фитнес-клубы, — цитируют «Известия» пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

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коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но если в Москве и Санкт-Петербурге предписания властей рестораторами были исполнены довольно четко, в регионах некоторые предприниматели отнеслись к мораторию на деятельность легкомысленно, за что и поплатились рублем. А по сути, поставили под угрозу само существование бизнеса. Например, в Хостинском районе Краснодарского края был оштрафован владелец ярмарки — деятельность предприятия была приостановлена на 60 суток. Там же по решению суда был опечатан крупный ресторанный комплекс — свою работу, несмотря на запрет, продолжали бар, кафе, дегустационный зал и основной ресторан.

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Объясняться в полиции пришлось питерскому ресторатору Александру Затуливетрову, пишет издание «Невские новости». Владелец нескольких заведений пообещал в соцсетях открыть двери ресторанов после 15 апреля, если не будет введен режим ЧС. Общественность сыграла на опережение: подписчики сообщили в полицию о противозаконных намерениях предпринимателя. Но тревога оказалась ложной — Затуливетров объяснил, что и сам отказался от своей затеи, получив 200 тыс. рублей от анонимного благотворителя.

Им не привыкать

Есть, впрочем, категория бизнеса, которая практически не поменяла порядок работы при карантине — поскольку деятельность этих заведений противоправна и в обычное время. Это подпольные игорные клубы, наркопритоны и бордели. Например, в Чите на прошлой неделе привлекли к уголовной ответственности 30-летнего местного жителя за организацию азартных игр.

— С января 2019 года подозреваемый организовал незаконный игровой клуб в арендуемой квартире в одном из домов Читы. В квартире было оборудовано более десятка игровых мест, доступ в клуб имели только постоянные игроки, которые должны были заранее позвонить по определенному номеру телефона. Установлено, что с начала деятельности незаконного клуба его организатор получил доход в сумме не менее 1,5 млн рублей, — говорится в сообщении забайкальского краевого управления СКР.

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коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Работницы спа-салона на пешеходной улице Кирова в Челябинске уже подозревались в занятиях проституцией. Официально в заведении оказывают услуги эротического массажа, но владельцы уже были под следствием — по подозрению в организации подпольного борделя, пишет Znak.com.

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Теперь жители дома, где расположено сомнительное учреждение, пожаловались на то, что сотрудницы продолжают принимать клиентов. 11 апреля полиция навестила заведение и передала материалы в суд. Который, впрочем, не нашел в действиях владельца салона и его персонала каких-либо нарушений: в ходе заседания была озвучена информация, что массажистка работала в маске и перчатках.

Сотрудники республиканского МВД в Крыму 20 апреля отчитались о ликвидации в период карантина сети притонов для занятия проституцией в Ялте. Возбуждено уголовное дело. А вот составлялись ли в отношении девушек протоколы за нарушение режима изоляции — не уточняется.

Будешь наказан

— Чаще всего ИП, должностных лиц, самозанятых и юрлиц, нарушающих запрет на работу в период пандемии, привлекают по статье 6.3 КоАП РФ. Эта статья устанавливает ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и 1 апреля 2020 года она была дополнена второй частью. Как раз эта норма касается подобных нарушений, совершенных в период режима чрезвычайной ситуации или карантина, — рассказал «Известиям» управляющий партнер юридической группы NOVATOR, адвокат Вячеслав Косаков.

Наказание в таких случаях зависит от субъекта совершенного правонарушения.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Так, штраф для граждан составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Для ИП и юридических лиц также возможно наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, — говорит адвокат.

Однако на практике встречаются случаи, когда привлекают и по другим статьям, уточняет собеседник «Известий».

— Например, по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По сути, это ответственность за нарушение режима самоизоляции. Она предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, — говорит Вячеслав Косаков.

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