Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений с бизнеса. Об этом в субботу, 25 апреля, говорится на сайте правительства.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено к 30 апреля.

Ранее 25 апреля Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики.

1 апреля Мишустин сообщил, что для борьбы с последствиями распространения коронавируса Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей. По данным СМИ, на антикризисные меры кабмин может потратить порядка 520 млрд рублей, из них более 100 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил начало нерабочих дней с сохранением зарплат. Он призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

В частности, рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общепита обязаны закончить обслуживание в залах и начать доставку еды или выдачу ее на вынос. Также не работают магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также зоотоваров и аптек. Закрылись торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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