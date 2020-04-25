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Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики. Об этом говорится на сайте правительства России 25 апреля.

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«Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года», — говорится в сообщении.

Данная мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.

Отсрочка по страховым взносам входит в первый пакет мер помощи экономике страны. 15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности, предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

1 апреля Мишустин сообщил, что для борьбы с последствиями распространения коронавируса Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей. По данным СМИ, на антикризисные меры кабмин может потратить порядка 520 млрд рублей, из них более 100 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее «Известия» узнали, какие меры поддержки могут войти в третий пакет антикризисных законов.

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