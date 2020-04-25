Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) из числа пострадавших отраслей экономики. Об этом говорится на сайте правительства России 25 апреля.

«Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года», — говорится в сообщении.

Данная мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.

Отсрочка по страховым взносам входит в первый пакет мер помощи экономике страны. 15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности, предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

1 апреля Мишустин сообщил, что для борьбы с последствиями распространения коронавируса Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей. По данным СМИ, на антикризисные меры кабмин может потратить порядка 520 млрд рублей, из них более 100 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее «Известия» узнали, какие меры поддержки могут войти в третий пакет антикризисных законов.

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