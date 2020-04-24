Больше малых: критерии для отнесения к МСП хотят расширить в два раза

Пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть увеличены в два раза. Об этом говорится в письме главы «Опоры России» Александра Калинина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина (есть в распоряжении «Известий»). Радикальное расширение критериев для отнесения к МСП позволит большему количеству фирм получить доступ к господдержке и преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, уверены в деловом объединении. Такие меры обойдутся не меньше чем в 200 млрд рублей, и будут того стоить, заявили эксперты.

Умножить на два

Правительство сегодня прорабатывает вопрос об изменении критериев отнесения компаний к субъектам малого и среднего предпринимательства. Такое поручение дал президент Владимир Путин в начале апреля. В связи с этим «Опора России» предлагает почти в два раза увеличить пороги среднесписочной численности работников и выручки, по которым фирмы относят к субъектам МСП:

— для микропредприятий — до 30 человек и годовой выручкой до 200 млн рублей;

— для малых предприятий — до 200 человек и годовой выручкой до 1,6 млрд рублей;

— для средних предприятий — до 500 человек и годовой выручкой до 4 млрд рублей.

Такие корректировки позволят большему числу организаций претендовать на меры антикризисной государственной поддержки и развиваться в существующих экономических условиях, говорится в письме.

Справка «Известий» Сегодня к субъектам МСП относятся микропредприятия с выручкой до 120 млн рублей и численностью работников до 15 человек, малые фирмы с доходом до 800 млн рублей и количеством занятых до 100 человек, а также средние компании с выручкой до 2 млрд рублей и не более чем 250 сотрудниками. По данным Единого реестра МСП, количество таких фирм в России составляет 5,9 млн по состоянию на начало апреля 2020 года.

Впрочем, для отдельных отраслей пороги стоит расширить еще сильнее, следует из обращения «Опоры России» в кабмин. Так, например, к среднему бизнесу предлагается относить гостиницы с численностью персонала до 700 человек и производителей изделий народных промыслов с количеством занятых до 1 тыс. Вместе с тем исключением должна стать «человекоемкая» деятельность по чистке и уборке: микропредприятия в этой сфере должны насчитывать до 200 работников, малые фирмы — до 1 тыс. человек, а средние — до 3 тыс. Согласно письму «Опоры России», средними предприятиями следует считать и магазины беспошлинной торговли с выручкой до 10 млрд рублей в год.

Кроме того, бизнес-объединение предлагает считать МСП хозяйственные общества, единственными участниками которых выступают потребительские ассоциации и союзы, относящиеся к крупному бизнесу. Это позволит им получать господдержку и в целом благоприятно отразится на предпринимательском климате, уверены в «Опоре России».

В кабмине и Минэкономразвития не ответили на вопрос «Известий» о том, как оценивают инициативы бизнес-объединения. В Минфине переадресовали вопрос в Минэк.

Ранее правительство утвердило отрасли экономики, которые сильнее всего пострадали из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки, бытовые услуги, зоопарки, кинотеатры, стоматологии и непродуктовый ритейл.

Именно для малых и средних предприятий в этих сферах действуют меры господдержки, объявленные президентом. Среди них — отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, мораторий на банкротство по заявлению кредиторов, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, а также безвозмездную субсидию в размере МРОТ на компенсацию работникам. Все меры обойдутся бюджету в 2 трлн рублей (1,8% ВВП).

Впрочем, этот список может быть расширен при ухудшении эпидемиологической ситуации, отмечали власти. Так, 21 апреля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что правительство готовит и третий, и четвертый пакеты антикризисных мер поддержки. Он подчеркнул, что даже при благоприятном сценарии снятие карантина будет происходить поэтапно, а значит, бизнесу придется долгое время работать в ограниченных условиях.

Плюс 200 млрд

Расширение перечня малых и средних предприятий потребует от российского бюджета более 200 млрд рублей дополнительной поддержки, оценил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Он констатировал, что официально объявленных объемов помощи будет недостаточно для сохранения рабочих мест и потенциала роста предприятий МСП.

Увеличение планки отнесения фирм к малым и средним не только облегчит компаниям прохождение кризиса, но и поможет выполнить задачи нацпроекта МСП, добавил эксперт. В частности, проект предусматривает увеличение доли таких предприятий в российском ВВП с 20% до 32,5%, а количества занятых — с 15 млн до 25 млн человек к 2024 году.

В условиях, когда многие фирмы находятся под угрозой банкротства, число предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой, необходимо увеличивать, согласился аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Сделать это можно, либо изменив критерии для МСП, либо усилив антикризисную программу беспроцентного кредитования бизнеса, полагает эксперт.

Расширение критериев для малых и средних компаний видится сегодня целесообразным, отметил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Однако реальную эффективность этой меры определит то, насколько простым будет процесс получения льгот и субсидий при обращении со стороны бизнеса, а также на какие совокупные объемы такой поддержки смогут пойти власти, резюмировал он.