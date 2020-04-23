«Ваш груз прибыл»: как действует «РЖД» в условиях эпидемии

«Российские железные дороги» запустили новый сервис по контролю за доставкой социально важных грузов. Речь идет в первую очередь о продуктах питания, медицинских товарах, антисептических и антибактериальных средствах. Система быстро уведомляет отправителей груза об их доставке. Это позволяет оптимизировать ресурсы и время, чтобы товары поставляли в магазины и больницы без перебоев. Что еще предпринимает «РЖД» в условиях эпидемии коронавируса — в материале «Известий».

Самые важные товары

Сервис «Ваш груз прибыл!» работает бесплатно. Подключиться просто: отправителю социально важных грузов нужно обратиться в штаб оперативной поддержки по телефону горячей линии. Оператор спросит только номер накладной на перевозку и адрес электронной почты для уведомлений.

Товары первой необходимости — продукты питания, антисептики, медицинское оборудование и прочее — находятся на особом контроле «РЖД». Грузоотправители благодаря сервису могут быть уверены в доставке и не тратить время на проверку.

В марте объем отправления таких товаров заметно вырос. В их бесперебойной доставке особенно нуждаются отдаленные регионы страны — Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Увеличилась погрузка макаронных изделий (+13% к февралю), мяса домашнего скота (+4,8%) и птицы (в 1,5 раза больше), сливочного (рост в 1,9 раза) и подсолнечного масла (плюс 15,4%), сухого (+7,8%) и сгущенного молока (рост в 2 раза), а также овощных и фруктовых консервов (+36,3%).

С начала апреля более чем на 70% возросла погрузка зерна, превысив 1,7 миллиона тонн.

Наибольший прирост обеспечен на Московской (+125%), Северо-Кавказской (+120%), Юго-Восточной (+90%) и Приволжской (+40%) железных дорогах. Они обслуживают «урожайные» регионы: Саратовскую, Самарскую, Курскую, Тамбовскую, Волгоградскую и Липецкую области.

Всего с начала года на сети железных дорог погрузили более 7 миллионов тонн зерна.

— Если мы видим всё на прилавках магазинов, значит транспортная система полностью справляется с задачей снабжения товарами первой необходимости, — сказал в беседе с «Известиями» президент российского Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. — В отличие от европейских стран, которые оказались не готовы к спонтанным всплескам спроса, в России сумели к этому заранее подготовиться и обеспечить города самыми важными продуктами.

По словам эксперта Марии Никитиной, у «РЖД» сейчас высвобождаются дополнительные мощности для грузовых перевозок, в том числе за счет ограничения пассажирских.

— У грузового и пассажирского движения разные скорости, поэтому частичное снятие пассажирских поездов дает высвобождение пропускных и провозных способностей железных дорог. В этом смысле скорость оборачиваемости грузов на сети нарастает. Традиционно контейнерные перевозки (товаров народного потребления) – это контейнерные поезда, но они идут по ниткам графика, специализированному расписанию и так далее.

Помощь бизнесу

В условиях эпидемии «РЖД» также стремится оказать помощь малому и среднему предпринимательству. Компания готова предоставить владельцам бизнеса беспроцентную отсрочку по арендной плате в отношении своего недвижимого имущества, в том числе на территории вокзальных комплексов.

Помещения у «РЖД» арендуют, к примеру, кафе и рестораны, небольшие магазинчики, банки, салоны связи, владельцы вендинговых автоматов. Многие места компания отдает под склады и офисы.

Эта мера затрагивает не только предприятия, вынужденные закрыться из-за ограничений правительства, но и работающие — многие из них тоже испытывают трудности из-за снижения спроса на товары и уменьшения пассажиропотока.

Отсрочка будет действовать на период особого режима и ограничений. Власти каждого региона могут определять его самостоятельно. Но послабление введут не более чем на 6 месяцев. Арендаторы, которые им воспользуются, должны будут погасить задолженность равными платежами в течение года.

Кроме того, «РЖД» увеличит объем закупок у малого и среднего бизнеса. Для этого компания заключила договор с «Корпорацией «МСП». Организация найдет для «РЖД» потенциальных поставщиков, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, проведет анализ закупок компании, чтобы выявить новые и подходящие предприятия.

«РЖД» и раньше проводила такую политику. Компания — один из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте МСП. В 2019 году она заказала у владельцев малого и среднего бизнеса товаров и услуг на общую сумму 229,1 миллиарда рублей (62,8%), в первом квартале 2020-го — на 145,1 миллиарда (67,6%).

— «РЖД» всё же коммерческая компания, хотя и принадлежит государству. Как один из крупнейших игроков рынка, она имеет определенные программы и социальные обязательства, исповедует политику социальной ответственности бизнеса, — пояснил Владимир Косой. — В части поддержки объектов МСП она может сделать две вещи. Первое — предоставить скидки на арендную плату, второе — установить определенные квоты объектам МСП на поставку продукции, подвижного состава, подряды на ремонтные и проектные работы. Компания продолжает работать, ей постоянно требуется большое количество материалов и услуг, необходимых для бесперебойного функционирования.