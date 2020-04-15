Сохранить возможности: как РЖД защищает пассажиров от коронавируса

С 15 апреля РЖД временно отменяет 32 поезда и меняет график еще 32. Компания приняла это решение из-за значительного падения спроса на поездки на фоне распространения коронавируса. Уменьшение количества рейсов — один из способов убедить жителей оставаться дома. Как еще РЖД защищает пассажиров — в материале «Известий».

Возврат невозвратного

В РЖД понимают важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны. Поэтому, как пояснили в компании, в случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Ранее, 13 апреля, был изменен график движения «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом. До конца апреля между столицами будут курсировать только четыре пары высокоскоростных поездов. Теперь они отправляются между 5:30 и 7:00 часами и между 17:00 и 19:40.

Пассажиры, успевшие купить билеты на отмененные поезда, смогут уехать на других с сохранением всех условий и класса или вернуть деньги до осени.

До этого компания уже полностью приостановила курсирование международных поездов, а также нескольких внутрироссийских. Приостанавливая движение поездов на внутрироссийских маршрутах, РЖД руководствуется тем принципом, что их можно так или иначе заменить: например, добавить дополнительные остановки другим поездам.

Часть работы с пассажирами переведена в дистанционный режим. К примеру, люди, которые хотели отправиться в путешествие до 1 июня и купили билеты в кассе, но остались дома, могут вернуть деньги через Единый информационно-сервисный центр. С электронными билетами проще — их можно отменить на тех же сайтах, где они были приобретены.

Ни в том, ни в другом случае с пассажира не спишут никаких дополнительных сборов, плат и комиссий. До 1 июня можно сдать и «невозвратные» билеты с возвращением их полной стоимости.

Несмотря на сильное падение спроса на поездки, РЖД решила сохранить 50-процентную летнюю скидку для школьников от 10 до 17 лет.

Летние льготы для несовершеннолетних ввели в 2016 году, до этого они действовали только на протяжении учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Для детей до 10 лет действует скидка 65%, а малыши до пяти лет могут путешествовать бесплатно.

— Детские перевозки являются одним из приоритетных сегментов пассажирских перевозок холдинга РЖД. Ежегодно компания принимает пакет адресных решений по льготным тарифным условиям: в 2016–2019 годах на льготных условиях в пассажирских и скорых поездах перевезено 10 млн детей, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе РЖД.

Соблюдай дистанцию

В РЖД позаботились и о дополнительных мерах безопасности в вагонах. С начала года на сеть железных дорог поступило 187 новых вагонов, оснащенных современной системой обеззараживания воздуха.

Такие вагоны у РЖД уже были: сейчас у «Федеральной пассажирской компании» их более 6,2 тыс. — 37% от всего парка. Современными системами обеззараживания воздуха также оснащены поезда «Сапсан» и «Ласточка».

— Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Они помогают удерживать пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона и пассажиры с ними не контактируют, — отметили в пресс-службе РЖД.

В туалетных комнатах новых вагонов установлены датчики движения: вода и мыло подаются автоматически, сушилки включаются сами — пассажиру не приходится ни к чему прикасаться.

Кроме того, во всех поездах, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан», применяется новая схема рассадки пассажиров, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между ними. Это временная мера для купейных и плацкартных вагонов, а также вагонов с сидячими местами.

В одном купе могут находиться не более двух человек, в одном отсеке плацкарта — не более трех. Семья или компания может оформить места рядом, если покупают сразу четыре и более билетов в одном заказе.

Что касается вагонов с сидячими местами, то в них рассадка определяется конфигурацией. Если в ряду по два сиденья, то пассажир занимает место у окна, если по три, то один садится у окна, второй у прохода, а сиденье между ними остается свободным.

— Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях, — объяснили в пресс-службе РЖД.

Дополнительные меры

Это не все меры, принимаемые компанией. РЖД, обладающая большой ресурсной базой, активно включилась в борьбу с эпидемией.

Сеть «РЖД-Медицина» помогает проводить тесты на коронавирус. Лаборатория работает с анализами людей, у которых нет признаков заболевания и которые не контактировали с заболевшими, но нуждаются в подтверждении того, что здоровы.

— Мы включили мощности «РЖД-Медицина» в клинико-диагностическую базу регионов России. Таким образом, мы сможем взять на себя некоторый объем и разгрузить лаборатории Роспотребнадзора от здоровых железнодорожников, которым необходимо лабораторно подтвердить отсутствие у них заболевания новой коронавирусной инфекцией в условиях продолжающейся работы в карантин, — отметила начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова.

Как подчеркнул глава РЖД Олег Белозеров, главная задача железных дорог в нынешних условиях — обеспечение безопасности и устойчивости работы.