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РЖД обязали пассажиров при покупке билетов указывать контактные данные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пассажиры при покупке железнодорожных билетов с 23 апреля обязаны будет указывать контактную информацию. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

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В компании уточнили, что при покупке билетов в кассах, на сайте РЖД или при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам» нужно будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который приобретен билет, пишет НСН.

Изменения вводятся в соответствии с приказом министерства транспорта России в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», пишет «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе уточнили, что контактная информация не будет использоваться для маркетинговых и рекламных рассылок.

В ведомстве уточнили, что если ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные только по желанию, то теперь эта норма закреплена на законодательном уровне, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает сайт aif.ru, в 2020 году РЖД не будет запускать дополнительные поезда в майские праздники и летний сезон. Такое решение было принято из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Кроме этого, 10 апреля холдинге рассказали о новом порядке продажи билетов, который позволит увеличить дистанцию между пассажирами в вагоне. В частности, в купе будут продаваться по два места вместо четырех.

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