РЖД зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса

Пассажиропоток на сети «Российских железных дорог» (РЖД) уменьшился на 80% с момента введения ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов 15 апреля.

«Мы сейчас постарались оптимизировать нашу маршрутную сеть с учетом тех ограничений, которые существуют. В связи с ограничениями прошел возврат проездных документов», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На фоне пандемии коронавируса РЖД временно закрыли маршруты в другие страны, а также скорректировали график курсирования поездов внутри России: альтернативные маршруты были отменены, оставшиеся — сокращены в соответствии с падением спроса.

В случае наличия на руках билета на отмененный поезд пассажиры могут совершить поездку на других поездах в те же даты или близкие к ним либо сдать проездные документы. Сборы за возврат билетов отменены до 1 июня.

Кроме того, вернуть невозвратный билет, приобретенный на поезда, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня включительно, можно онлайн или в железнодорожных кассах до 1 июня.

На поездах дальнего следования до 30 апреля введена новая схема рассадки пассажиров в вагонах. Цены на такие маршруты снижены до минимальных.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 202 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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