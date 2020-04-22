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В России запустили страховой онлайн-продукт «СтопКоронавирус»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Ингосстрах-Жизнь», дочерняя компания СПАО «Ингосстрах» , запустила продажи нового онлайн-продукта «СтопКоронавирус», который обеспечит клиенту финансовую защиту в случае заболевания органов дыхания из-за коронавирусной инфекции.

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«Запуск данного продукта — это еще один шаг навстречу клиентам, о здоровье и благополучии которых мы заботимся ежедневно. «Ингосстрах-Жизнь» — социально ответственная компания, и для нас важно, чтобы наши клиенты не оказались один на один с негативными финансовыми последствиями вируса», — отметил генеральный директор компании Владимир Черников.

Страховка предусматривает покрытие по таким рискам, как временная нетрудоспособность, госпитализация и летальный исход в результате впервые выявленного в течение действия договора страхования заболевания органов дыхания, при наличии положительной реакции на возбудитель из семейства коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2 (2019-nCoV), вызывающего COVID-19. При нахождении на больничном или госпитализации застрахованному ежедневно выплачивается 7 тыс. рублей с первого дня в течение 30 дней. В случае смерти от коронавирусной инфекции наследникам застрахованного лица выплачивается 2,5 млн рублей.

Стоимость онлайн-продукта «СтопКоронавирус» составляет 4000 и 6310 рублей на периоды страхования в 3 и 6 месяцев соответственно. Заключить договор можно на лиц от 3 до 60 лет.

В полисы «СтопКоронавирус» также включена бесплатная услуга телемедицины — удаленные консультации врача по широкому спектру вопросов, в том числе по вопросам коронавируса.

16 апреля сообщалось, что в условиях самоизоляции россияне наиболее активно страхуют банковские карты, здоровье и автомобили.

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