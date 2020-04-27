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Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 27 апреля.

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«Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 миллиардов рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами РФ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин поручил правительству до 30 апреля разработать план мероприятий по поддержке базовых секторов экономики в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Особое внимание поручено обратить на стимулирование программ импортозамещения в промышленности.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что 1,74 млн микро-, малых и средних предприятий из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, смогут претендовать на безвозмездные гранты от российских властей.

При условии, что эти предприятия сохранят штат своих сотрудников общей численностью около 3 млн человек, государство может направить им свыше 70 млрд рублей за два месяца.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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