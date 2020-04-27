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Мишустин объявил о начале действия второго антикризисного пакета мер поддержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России приняло нормативную базу для второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 27 апреля.

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«Уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку наших граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло для этого всю необходимую базу», — сказал он.

Он напомнил, что, по поручению президента России Владимира Путина, правительство предусмотрело меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое число людей. По словам Мишустина, в этот список могут включить ряд предприятий в сфере здравоохранения и культуры.

«Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%, каждая компания до 3 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Также Мишустин сообщил, что к таким предприятиям относятся более 1,1 тыс. компаний. Правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым «на основании открытых и четких критериев отбора» рассматривает предложения министерств еженедельно, а также принимает решение о включении организаций в эти списки.

Все данные публикуются на сайтах профильных ведомств, подчеркнул Мишустин.

Также в ходе совещания премьер-министр поручил до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для ИП и отдельных предприятий.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, в частности предоставив прямую безвозмездную помощь от государства.

Также глава государства призвал доработать перечень системообразующих предприятий и предусмотреть для них льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

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