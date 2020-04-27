Прямой эфир

Мишустин назвал сумму максимальной задолженности компаний для получения госпомощи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компании с «технической» задолженностью по налогам и сборам до трех тыс. рублей могут претендовать на государственную помощь. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бизнес в план: предприниматели предложили 90 мер для спасения от краха
Некоторые из них, например продление ЕНВД и отсрочку маркировки, уже обсуждают в кабмине

«Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает трех тыс. рублей», — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Также он подчеркнул, что подписал постановление, которое утверждает правила безвозмездной помощи предпринимателям из перечня отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, на выплату зарплат сотрудникам и решения других безотлагательных вопросов. Таким компаниям будут предоставляться средства из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Для получения поддержки работодатель должен сохранить рабочие места на уровне не менее 90%.

Мишустин отметил, что правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, направленный на восстановление экономики в условиях пандемии. Министерство экономического развития должно представить предложения по третьему пакету до 30 апреля.

Кроме этого, планируется увеличить срок уплаты административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму после майских праздников, добавил премьер-министр.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Чиновники отмечали, что это не окончательная редакция данного перечня и он может быть доработан. В частности, к таким корректировкам своих подчиненных призвал президент России Владимир Путин.

23 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020