Мишустин назвал сумму максимальной задолженности компаний для получения госпомощи

Компании с «технической» задолженностью по налогам и сборам до трех тыс. рублей могут претендовать на государственную помощь. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает трех тыс. рублей», — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Также он подчеркнул, что подписал постановление, которое утверждает правила безвозмездной помощи предпринимателям из перечня отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, на выплату зарплат сотрудникам и решения других безотлагательных вопросов. Таким компаниям будут предоставляться средства из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Для получения поддержки работодатель должен сохранить рабочие места на уровне не менее 90%.

Мишустин отметил, что правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, направленный на восстановление экономики в условиях пандемии. Министерство экономического развития должно представить предложения по третьему пакету до 30 апреля.

Кроме этого, планируется увеличить срок уплаты административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму после майских праздников, добавил премьер-министр.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Чиновники отмечали, что это не окончательная редакция данного перечня и он может быть доработан. В частности, к таким корректировкам своих подчиненных призвал президент России Владимир Путин.

23 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.