Системообразующие предприятия смогут реструктуризировать кредиты

Крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей. Об этом 23 апреля сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Со следующей недели, помимо программы кредитования оборотных средств для крупных системообразующих предприятий, запускается механизм индивидуальной поддержки системообразующим компаниям — такой, как действовал в 2008 и 2015 годах. Предварительно в шорт-листе у нас сейчас около 25 компаний, из них 11 компаний из транспорта, восемь — из промышленности и шесть — из энергетики», — сказал он на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования с президентом России Владимиром Путиным.

Белоусов отметил, что поддержка будет оказываться в содействии с банками в индивидуальном порядке.

Ранее 23 октября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о компаниях, имеющих право на беспроцентные кредиты. Премьер отметил, что воспользоваться ими смогут и крупные компании из пострадавших от COVID-19 отраслей.

20 апреля Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики. В первую очередь он призвал обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В этой связи было предложено расширить программу выдачи льготных кредитов под выплату зарплат на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

15 апреля президент России в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

При этом Путин отметил, что беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для оплаты труда работников, оказались неэффективными, так как банки неохотно идут навстречу заемщикам. В связи с этим он предложил обеспечить подобные кредиты гарантиями Внешэкономбанка. Такая поддержка должна составлять не менее 75% объема зарплатных займов.

Президент также призвал доработать список системообразующих предприятий. В него, по мнению Путина, должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны. Данным организациям необходимо, как отметил российский лидер, предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств с субсидиями государства на размер ключевой ставки ЦБ РФ.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.