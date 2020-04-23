Мишустин рассказал об имеющих право на беспроцентные кредиты компаниях

Воспользоваться беспроцентными кредитами в России смогут и крупные компании из пострадавших от COVID-19 отраслей. Такое заявление сделал в четверг, 23 апреля, премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Для этого скорректированы правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости», ― заявил глава кабинета министров страны.

По его словам, с этой целью государством будет выделено 3,5 млрд рублей. При этом, как отметил Мишустин, общий объем предоставления банками беспроцентных кредитов компаниям, в том числе целевых на выплату зарплат, должен достичь 305 млрд рублей.

Также глава правительства России анонсировал направление государством 24 млрд рублей на субсидии банкам для поддержки системообразующих организаций. Процентная ставка подобных займов составит до 5% годовых.

20 апреля Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики. В первую очередь он призвал обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В этой связи было предложено расширить программу выдачи льготных кредитов под выплату зарплат на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

15 апреля президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса Путин предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

При этом Путин отметил, что беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для оплаты труда работников, оказались неэффективными, так как банки неохотно идут навстречу заемщикам. В связи с этим он предложил обеспечить подобные кредиты гарантиями Внешэкономбанка. Такая поддержка должна составлять не менее 75% объема зарплатных займов.

Президент также призвал доработать список системообразующих предприятий. В него, по мнению Путина, должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны. Данным организациям необходимо, как отметил российский лидер, предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств с субсидиями государства на размер ключевой ставки ЦБ РФ.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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