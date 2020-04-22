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Мишустин обсудил с вице-президентом Турции борьбу с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и работу по возвращению граждан двух стран на родину. Об этом сообщила в среду, 22 апреля, пресс-служба правительства РФ.

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«Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота. Затрагивалась также тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции «Аккую» и эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Мишустин и Октай договорились об усилении взаимодействия в сфере транспорта и агропромышленных отношений, а также в других областях взаимного интереса.

21 апреля телефонный разговор в целях обсуждения борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 провели президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани. Стороны сошлись во мнении о необходимости обмена опытом противодействия инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 22 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,6 млн человек, из них 182,1 тыс. скончались, 714,2 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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