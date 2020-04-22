Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.

«Подчеркнута важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения. Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств», ― говорится в сообщении.

Также Путин и Меркель обсудили конфликт на Украине. В ходе разговора была дана позитивная оценка состоявшемуся обмену удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Акцентирована необходимость последовательной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате. Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса», ― рассказали в Кремле.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили развитие ситуации в Сирии и Ливии, а также ситуацию на мировом рынке нефти.

В предыдущий раз российский лидер и канцлер ФРГ общались по телефону 3 марта. Тогда главной темой разговора стало обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,58 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 179 тыс. человек, вылечились — 705 тыс.