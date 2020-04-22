В США выступавший против самоизоляции мужчина умер от коронавируса

Житель округа Мэрион американского штата Огайо Джон МакДэниел, выступавший против режима домашней изоляции, заразился коронавирусом и умер в больнице. Об этом 22 апреля сообщил таблоид The Mirror.

В своих постах, опубликованных в соцсети Facebook, МакДэниел критиковал губернатора Огайо Майка Девайна за закрытие предприятий и отрицал реальное существование коронавируса. По его мнению, COVID-19 использовался как политическая уловка.

Мужчина также призывал «параноиков» не выходить на улицу и не мешать остальным «жить своей жизнью».

Коронавирус диагностировали у мужчины в конце марта, на днях он умер в больнице. После смерти страница мужчина в соцсети была удалена.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,58 млн случаев заболевания, умерли более 179 тыс. человек, вылечились — 705 тыс. Больше всего заразившихся в Соединенных Штатах. Там болезнь диагностирована у 819 тыс. человек.

В апреле глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд предсказал новую вспышку коронавируса. По его мнению, она произойдет зимой 2020 года и будет осложнена сезонной заболеваемостью гриппом, пишет «Газета.ру».