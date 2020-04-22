Вашингтон потратил $500 млн на помощь странам в борьбе с COVID-19

США предоставили другим странам помощь на сумму более $500 млн для борьбы с коронавирусом. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

«С начала пандемии <...> США оказали помощь на сумму более $0,5 млрд. И это только начало», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что Вашингтон оказывает помощь странам по всему миру.

Журналисты также задали вопрос, почему США не отменяют односторонние санкции в отношении ряда стран в условиях пандемии. По словам Салливана, санкции не затрагивают вопросы оказания гуманитарной помощи.

«Мы открыты для рассмотрения дополнительных путей предоставления гуманитарной помощи. Проблема в том, что режимы <…> не заинтересованы в получении помощи от США и отвергают ее», — отметил он.

18 апреля американский президент Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов готовы предоставить тысячи аппаратов ИВЛ, если Иран обратится за помощью. Позже лидер США заявил о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ, несмотря на отказ Тегерана.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс. По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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