Трамп подтвердил готовность помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность помочь Тегерану с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), несмотря на отказ иранских властей.
«Если бы Иран нуждался в помощи по этому вопросу, я был бы готов», — заявил он 19 апреля на брифинге в Белом доме.
18 апреля Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов готовы предоставить тысячи аппаратов ИВЛ, если Иран обратится за помощью.
По его словам, ситуацию с распространением коронавируса в Исламской Республике осложняют регулярные акции протестов жителей.
В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter отверг помощь США и призвал Трампа не вмешиваться в дела других стран. При этом министр подчеркнул, что Тегеран сам через несколько месяцев будет экспортировать аппараты ИВЛ.
Iran will be EXPORTING ventilators in a few months, @realdonaldtrump.— Javad Zarif (@JZarif) April 19, 2020
All you need to do is stop interfering in the affairs of other nations; mine especially.
And believe me, we do not take advice from ANY American politician.
В начале апреля Тегеран обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой выделить $5 млрд для борьбы с пандемией в стране.
По данным Worldometer на 20 апреля, в Иране зафиксировано 82,2 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых более 5,1 тыс. скончались.