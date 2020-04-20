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Трамп подтвердил готовность помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность помочь Тегерану с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), несмотря на отказ иранских властей.

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«Если бы Иран нуждался в помощи по этому вопросу, я был бы готов», — заявил он 19 апреля на брифинге в Белом доме.

18 апреля Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов готовы предоставить тысячи аппаратов ИВЛ, если Иран обратится за помощью.

По его словам, ситуацию с распространением коронавируса в Исламской Республике осложняют регулярные акции протестов жителей.

В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter отверг помощь США и призвал Трампа не вмешиваться в дела других стран. При этом министр подчеркнул, что Тегеран сам через несколько месяцев будет экспортировать аппараты ИВЛ.

В начале апреля Тегеран обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой выделить $5 млрд для борьбы с пандемией в стране.

По данным Worldometer на 20 апреля, в Иране зафиксировано 82,2 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых более 5,1 тыс. скончались.

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