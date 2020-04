Трамп подтвердил готовность помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность помочь Тегерану с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), несмотря на отказ иранских властей.

«Если бы Иран нуждался в помощи по этому вопросу, я был бы готов», — заявил он 19 апреля на брифинге в Белом доме.

18 апреля Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов готовы предоставить тысячи аппаратов ИВЛ, если Иран обратится за помощью.

По его словам, ситуацию с распространением коронавируса в Исламской Республике осложняют регулярные акции протестов жителей.

В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter отверг помощь США и призвал Трампа не вмешиваться в дела других стран. При этом министр подчеркнул, что Тегеран сам через несколько месяцев будет экспортировать аппараты ИВЛ.

Iran will be EXPORTING ventilators in a few months, @realdonaldtrump.



All you need to do is stop interfering in the affairs of other nations; mine especially.



And believe me, we do not take advice from ANY American politician.