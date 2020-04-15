Отменный курс: как и почему Иран решил ослабить карантин
Иран спустя 2,5 месяца ожесточенной борьбы с коронавирусом начал постепенно снимать ограничения. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Следующие этапы послаблений намечены на 18 и 20 апреля. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты. При этом количество заразившихся COVID-19 в стране прирастает на 1,5 тыс. случаев в сутки. Опрошенные «Известиями» эксперты и сами иранцы уверены: снятие ограничений — мера скорее вынужденная и связанная с экономическими трудностями, нежели с позитивным сдвигом в статистике. Если не дать экономике сейчас выдохнуть, республику ждет коллапс, предрекают собеседники «Известий».
Дальше так нельзя
«Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше. Сегодня мы лучше справляемся с коронавирусом, чем вы», — заявил 12 апреля президент Ирана Хасан Рухани.
Первые смерти от нового вируса в исламской республике зафиксировали 19 февраля, тогда Иран входил в первую тройку стран по количеству заболевших COVID-19. По состоянию на 14 апреля в стране 73 тыс. заразившихся, скончались 4585 человек. Сегодня республика занимает шестое место в этом печальном списке — вперед вырвались США, Италия, Испания, Франция и Великобритания. В Штатах число инфицированных в восемь раз превышает показатели в Иране.
Пик заболеваемости миновал всего две недели назад — 30 марта, когда за сутки было выявлено 3186 случаев заражения. После этого кривая пошла вниз — сейчас в среднем в исламской республике 1,5 тыс. новых случаев в день.
Для сравнения: в Италии этот показатель в среднем 4 тыс. и продолжает снижаться, в США, к апрелю ставших мировым лидером в коронавирусном рейтинге, 30 тыс. случаев в сутки. В России — в среднем 1,7 тыс.
С начала марта в исламской республике были закрыты школы, вузы, кинотеатры, временно прекращены массовые пятничные молитвы в мечетях, запрещено междугороднее перемещение.
Несмотря на то что цифры всё еще растут, власти республики решили пойти на постепенное снятие карантина. Президент страны Хасан Рухани в начале апреля предложил иранцам согласованную со Всемирной организацией здравоохранения «систему умного дистанцирования». Подразумевается, что граждане продолжат соблюдать меры предосторожности и не ходить скученно, соблюдая дистанцию в 1,5–2 м.
С 11 апреля в республике открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса». Иранские СМИ отчитались, что уже в понедельник на крупных магистралях впервые с начала марта образовались пробки, открылись практически все магазины.
Рынок в Тегеране
Закрытыми пока остаются опасные с точки зрения распространения заразы заведения: театры, бассейны, торговые центры, сауны и салоны красоты.
По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Ирины Федоровой, послабления продиктованы чисто экономическими потребностями. Если бы страна продолжила политику жесткой самоизоляции и не дала экономике хоть немного вздохнуть, то последствия были бы необратимыми, отметила эксперт.
— Руководство Ирана идет на большой риск, есть вероятность, что эпидемия не только не остановится, но примет еще более серьезный вариант развития. Однако опасность стагнации экономики на данный момент перевешивает, — заявила востоковед «Известиям».
Риск протестов
Помимо экономических причин, есть и социальные: протестные настроения в республике по-прежнему сохраняются и растут — в первую очередь из-за сокращения экономики, подчеркнула Ирина Федорова. Критикуют иранцы и действия властей на начальном этапе пандемии, приведшие к быстрому росту числа жертв.
— Однако такого градуса накала, который был на протестах в ноябре прошлого года, нет. Недовольство, которое зреет внутри общества, выплеснуться на улицу в данный момент не может. Но через какое-то время, когда пандемия затухнет, могут быть очень серьезные протестные выступления, — предупредила эксперт.
Она подчеркнула: в Иране не торопились с карантином и не ввели систему пропусков. В самом начале меры не были приняты, отсюда и столько смертей, посетовала эксперт.
В России в некоторых регионах цифровая пропускная система действует уже с 1 апреля, с 15 апреля пропуска для поездок по городу на транспорте (личном или общественном) станут обязательными в Москве и области.
Иранцы устали соблюдать карантин, пожаловалась «Известиям» жительница Тегерана Марджан. Из своего окна она всё чаще наблюдает, как по вечерам на улице гуляет молодежь, нередко компаниями по 3–4 человека. Хотя месяц назад, признает собеседница, режима строгой самоизоляции придерживалось гораздо больше людей — тегеранцы сами призывали власти ужесточить карантин.
— У нас не было и нет пропусков, мы можем спокойно выходить в город, правда, всё это время работали только продуктовые магазины. За выход из дома полиция не штрафует. Перебоев с интернетом нет, — отметила Марджан.
Несмотря на постепенное снятие ограничений с 11 апреля, открывать детсады и школы пока никто не собирается, и это понятно. Гарантировать, что дети будут соблюдать дистанцию, невозможно, пояснила собеседница «Известий».
По словам старшего преподавателя кафедры изучения России Тегеранского государственного университета Элахе Карими Риаби, с 11 апреля на рабочие места вернулось почти 70% населения — но это не относится к Тегерану, так как в столице карантинные меры действуют как минимум до 18 апреля.
— Большинство возвращающихся на работу сейчас — это люди, у которых закончились сбережения, и им реально нужны деньги, чтобы выжить, — отметила Элахе.
Правительство республики распорядилось выделить 3 млн беднейших семей единовременные выплаты в $15–40, а также открыло льготную кредитную линию — по ней граждане могут взять заем в размере $65–130 под низкий процент.
Шашлык на балконе
Россиянка Ирина Кияниян живет с мужем в Исфахане, третьем по размерам городе Ирана (после столицы и Мешхеда). Она — организатор авторских туров по стране. По ее словам, подавляющее большинство исфаханцев режим самоизоляции всё же соблюдают.
— А как не соблюдать — гулять негде. Парки закрыты, рестораны тоже, за город не уедешь. Поэтому и шашлыки все жарят на балконе или во дворе. Но в целом внутри города перемещаться можно, строгого комендантского часа у нас нет. Открыты супермаркеты, продуктовые, аптеки. Во многих районах есть магазины, которые официально еще закрыты, но неофициально продолжают работать при выключенном свете и полуопущенных ставнях, — рассказала Ирина «Известиям».
Иран далеко не первая страна, начавшая выход из карантинного коматоза — аналогичную практику первыми опробовали в Южной Корее, где власти тоже решили сохранить баланс между общественной безопасностью и бизнесом. Причем победить вирус власти страны смогли всего за 10 дней (с 29 февраля по 10 марта), но там послабления вступили в силу, когда в день регистрировалось не более 70 новых случаев. А в Иране этот показатель пока почти в 20 раз больше.
Не торопятся ли власти исламской республики с послаблениями — покажет только время и статистика иранского минздрава. Однако если опыт Тегерана по выходу из крутого пике признают успешным, такой сценарий могут взять на вооружение и другие страны.