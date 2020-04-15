Отменный курс: как и почему Иран решил ослабить карантин

Иран спустя 2,5 месяца ожесточенной борьбы с коронавирусом начал постепенно снимать ограничения. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Следующие этапы послаблений намечены на 18 и 20 апреля. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты. При этом количество заразившихся COVID-19 в стране прирастает на 1,5 тыс. случаев в сутки . Опрошенные «Известиями» эксперты и сами иранцы уверены: снятие ограничений — мера скорее вынужденная и связанная с экономическими трудностями, нежели с позитивным сдвигом в статистике . Если не дать экономике сейчас выдохнуть, республику ждет коллапс, предрекают собеседники «Известий».

Дальше так нельзя

«Когда мы говорим, что ситуация в нашей стране лучше, чем в Европе, многих это раздражает. Да, лучше. Сегодня мы лучше справляемся с коронавирусом, чем вы», — заявил 12 апреля президент Ирана Хасан Рухани.

Первые смерти от нового вируса в исламской республике зафиксировали 19 февраля, тогда Иран входил в первую тройку стран по количеству заболевших COVID-19 . По состоянию на 14 апреля в стране 73 тыс. заразившихся, скончались 4585 человек. Сегодня республика занимает шестое место в этом печальном списке — вперед вырвались США, Италия, Испания, Франция и Великобритания. В Штатах число инфицированных в восемь раз превышает показатели в Иране.

Пик заболеваемости миновал всего две недели назад — 30 марта, когда за сутки было выявлено 3186 случаев заражения. После этого кривая пошла вниз — сейчас в среднем в исламской республике 1,5 тыс. новых случаев в день.

Для сравнения: в Италии этот показатель в среднем 4 тыс. и продолжает снижаться, в США, к апрелю ставших мировым лидером в коронавирусном рейтинге, 30 тыс. случаев в сутки. В России — в среднем 1,7 тыс.

С начала марта в исламской республике были закрыты школы, вузы, кинотеатры, временно прекращены массовые пятничные молитвы в мечетях, запрещено междугороднее перемещение.

Несмотря на то что цифры всё еще растут, власти республики решили пойти на постепенное снятие карантина. Президент страны Хасан Рухани в начале апреля предложил иранцам согласованную со Всемирной организацией здравоохранения «систему умного дистанцирования» . Подразумевается, что граждане продолжат соблюдать меры предосторожности и не ходить скученно, соблюдая дистанцию в 1,5–2 м.



С 11 апреля в республике открылись предприятия, работа которых «не вызывает повышенной угрозы распространения коронавируса». Иранские СМИ отчитались, что уже в понедельник на крупных магистралях впервые с начала марта образовались пробки, открылись практически все магазины.

V1 Рынок в Тегеране Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara

Закрытыми пока остаются опасные с точки зрения распространения заразы заведения: театры, бассейны, торговые центры, сауны и салоны красоты.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Ирины Федоровой, послабления продиктованы чисто экономическими потребностями. Если бы страна продолжила политику жесткой самоизоляции и не дала экономике хоть немного вздохнуть, то последствия были бы необратимыми, отметила эксперт.

— Руководство Ирана идет на большой риск, есть вероятность, что эпидемия не только не остановится, но примет еще более серьезный вариант развития. Однако опасность стагнации экономики на данный момент перевешивает, — заявила востоковед «Известиям».

Риск протестов

Помимо экономических причин, есть и социальные: протестные настроения в республике по-прежнему сохраняются и растут — в первую очередь из-за сокращения экономики , подчеркнула Ирина Федорова. Критикуют иранцы и действия властей на начальном этапе пандемии, приведшие к быстрому росту числа жертв.

М3 Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmad Halabisaz

— Однако такого градуса накала, который был на протестах в ноябре прошлого года, нет. Недовольство, которое зреет внутри общества, выплеснуться на улицу в данный момент не может. Но через какое-то время, когда пандемия затухнет, могут быть очень серьезные протестные выступления, — предупредила эксперт.

Она подчеркнула: в Иране не торопились с карантином и не ввели систему пропусков. В самом начале меры не были приняты, отсюда и столько смертей, посетовала эксперт.

В России в некоторых регионах цифровая пропускная система действует уже с 1 апреля, с 15 апреля пропуска для поездок по городу на транспорте (личном или общественном) станут обязательными в Москве и области.

Иранцы устали соблюдать карантин, пожаловалась «Известиям» жительница Тегерана Марджан. Из своего окна она всё чаще наблюдает, как по вечерам на улице гуляет молодежь , нередко компаниями по 3–4 человека. Хотя месяц назад, признает собеседница, режима строгой самоизоляции придерживалось гораздо больше людей — тегеранцы сами призывали власти ужесточить карантин.

— У нас не было и нет пропусков, мы можем спокойно выходить в город, правда, всё это время работали только продуктовые магазины. За выход из дома полиция не штрафует. Перебоев с интернетом нет, — отметила Марджан.

V4 Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara



Несмотря на постепенное снятие ограничений с 11 апреля, открывать детсады и школы пока никто не собирается, и это понятно. Гарантировать, что дети будут соблюдать дистанцию, невозможно, пояснила собеседница «Известий».

По словам старшего преподавателя кафедры изучения России Тегеранского государственного университета Элахе Карими Риаби, с 11 апреля на рабочие места вернулось почти 70% населения — но это не относится к Тегерану, так как в столице карантинные меры действуют как минимум до 18 апреля.

— Большинство возвращающихся на работу сейчас — это люди, у которых закончились сбережения, и им реально нужны деньги, чтобы выжить, — отметила Элахе.

Правительство республики распорядилось выделить 3 млн беднейших семей единовременные выплаты в $15–40, а также открыло льготную кредитную линию — по ней граждане могут взять заем в размере $65–130 под низкий процент.

Шашлык на балконе

Россиянка Ирина Кияниян живет с мужем в Исфахане, третьем по размерам городе Ирана (после столицы и Мешхеда). Она — организатор авторских туров по стране. По ее словам, подавляющее большинство исфаханцев режим самоизоляции всё же соблюдают.

М5 Фото: REUTERS/WANA/Ali Khara

— А как не соблюдать — гулять негде. Парки закрыты, рестораны тоже, за город не уедешь. Поэтому и шашлыки все жарят на балконе или во дворе. Но в целом внутри города перемещаться можно, строгого комендантского часа у нас нет. Открыты супермаркеты, продуктовые, аптеки. Во многих районах есть магазины, которые официально еще закрыты, но неофициально продолжают работать при выключенном свете и полуопущенных ставнях, — рассказала Ирина «Известиям».

Иран далеко не первая страна, начавшая выход из карантинного коматоза — аналогичную практику первыми опробовали в Южной Корее , где власти тоже решили сохранить баланс между общественной безопасностью и бизнесом. Причем победить вирус власти страны смогли всего за 10 дней (с 29 февраля по 10 марта), но там послабления вступили в силу, когда в день регистрировалось не более 70 новых случаев. А в Иране этот показатель пока почти в 20 раз больше.

Не торопятся ли власти исламской республики с послаблениями — покажет только время и статистика иранского минздрава. Однако если опыт Тегерана по выходу из крутого пике признают успешным, такой сценарий могут взять на вооружение и другие страны.