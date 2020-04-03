Прямой эфир
Сюжет:

Трамп оценил полученную от России помощь для борьбы с COVID-19

0
Фото: Global Look Press/Michael Reynolds via www.imago-i/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о гуманитарном грузе, полученном из России для борьбы с распространением коронавируса.

Добро с доставкой: как россияне помогают друг другу во время коронавируса
В подъездах появляются объявления о покупке продуктов для пожилых, а медики открывают онлайн-консультацию по COVID-19

По словам американского лидера, Москва направила Штатам высококачественные медицинские принадлежности, которые могут спасти жизни американцев.

В ходе брифинга в Белом доме, трансляция которого велась на странице президента США в Twitter, Трамп назвал помощь очень любезным жестом России.

1 апреля российский Ан-124 с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Это был уже второй самолет с гуманитарной помощью для американцев. Ранее Трамп также сообщал, что РФ направила помощь для борьбы с коронавирусом.

В Госдепе отметили, что Москва и Вашингтон не раз предоставляли друг другу гумпомощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем.

При этом 2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США оплатили половину стоимости гуманитарного груза из России. Вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

30 марта президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США. Как отметили в Кремле, Трамп был признателен.

К настоящему моменту США занимают первое место по числу зараженных COVID-19 в мире — более 240 тыс. человек. 1 апреля СМИ узнали, что Штаты практически израсходовали весь запас средств личной защиты из-за распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России
Трамп задействовал закон о производстве в военное время из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020