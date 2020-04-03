Трамп оценил полученную от России помощь для борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о гуманитарном грузе, полученном из России для борьбы с распространением коронавируса.

По словам американского лидера, Москва направила Штатам высококачественные медицинские принадлежности, которые могут спасти жизни американцев.

В ходе брифинга в Белом доме, трансляция которого велась на странице президента США в Twitter, Трамп назвал помощь очень любезным жестом России.

1 апреля российский Ан-124 с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Это был уже второй самолет с гуманитарной помощью для американцев. Ранее Трамп также сообщал, что РФ направила помощь для борьбы с коронавирусом.

В Госдепе отметили, что Москва и Вашингтон не раз предоставляли друг другу гумпомощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем.

При этом 2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США оплатили половину стоимости гуманитарного груза из России. Вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

30 марта президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США. Как отметили в Кремле, Трамп был признателен.

К настоящему моменту США занимают первое место по числу зараженных COVID-19 в мире — более 240 тыс. человек. 1 апреля СМИ узнали, что Штаты практически израсходовали весь запас средств личной защиты из-за распространения коронавируса.