Сербия назвала дату прибытия первого самолета с помощью из России

Первый самолет с медпомощью из России прибудет в Сербию 3 апреля для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, сообщает Sputnik Serbya в четверг, 2 апреля.

«В Сербию прибудет самолет российского конструкторского бюро (КБ) «Ильюшин» с восьмью врачами, а также другим медицинским персоналом и оборудованием для дезинфекции», — сказал Вучич.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Вучичем меры по борьбе с эпидемией коронавируса и возможности сотрудничества в этом направлении. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны.

Стороны договорились, что Россия доставит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией. Отмечалось, что помощь будет в основном осуществляться по линии Минобороны. О готовности Москвы помочь Белграду в борьбе с коронавирусом в Кремле говорили еще в конце марта.

Ранее, 15 марта, в Сербии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 марта с 20:00 (22:00 мск) до 05:00 (07:00 мск) в стране действует комендантский час. Кроме того, государство полностью приостановило международное авиасообщение и закрыло границы.

По данным сербского минздрава на 2 апреля, в стране подтвержден 1171 случай COVID 19. Погиб 31 пациент.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах.