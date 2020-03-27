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Песков заявил о готовности России помочь Сербии в борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия при необходимости окажет помощь Сербии в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщил в пятницу, 27 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне точно неизвестно, были ли обращения по дипломатическим каналам. Если они были, я не сомневаюсь, что они не останутся без ответа, без внимания, тем более когда речь идет о такой важной для нас, союзнической, братской стране, как Сербия», — сказал Песков.

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26 марта СМИ сообщали, что правительство Сербии запросило помощи у России в противодействии коронавирусной инфекции. Отмечается, что Белград попросил помощь в рамках межправительственного соглашения в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Соответствующий запрос направило министерство внутренних дел Сербии.

25 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсудил возможные гуманитарные поставки со стороны Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом.

В тот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности России помочь США в противодействии распространению инфекции при необходимости.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетели 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, где им и предстоит бороться с коронавирусом.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Сербии к 27 марта зарегистрировано 457 случаев заражения новым типом коронавируса, семь человек погибли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В соответствии с данными Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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