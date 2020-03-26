В России отреагировала на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мaрия Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.

Дипломат усомнилась в достоверности фактов, изложенных в статье.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — цитирует Захарову «Газета.ру».

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что статья La Stampa «явно инспирирована противниками России».

«Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только «La Stampa» — против. Но не думаю, что этой статьей ей удастся переменить общественное мнение в Италии», — написал он в Twitter.

В материале La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению журналистов, таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетело 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 80,5 тыс. заразившихся коронавирусом. 8,2 тыс. человек скончались.