Прямой эфир
Сюжет:

В Сербии ввели комендантский час из-за короранавируса

0
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Республики Сербия ввело комендантский час для гражданского населения в связи с коронавирусом, а для лиц старше 65 лет полностью запрещен выход из дома в любое время суток. Об этом президент страны Александр Вучич рассказал на пресс-конференции во вторник, 17 марта.

«В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10:00 (12:00 мск) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет», — цитирует ТАСС главу государства.

Для всех остальных лиц с 20:00 (22:00 мск) до 5:00 (7:00 мск) будет полностью запрещено передвижение по улицам за исключением компетентных органов. Сербская армия будет контролировать соблюдение установленных мер. Помимо этого под особое наблюдение попадают пункты пересечения границ, больницы и центры для мигрантов.

Вучич также отметил о вводе больших штрафных санкций за нарушение карантинного режима для прибывших из-за границы. Согласно местным законам, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны оставаться на карантине в течение 28 дней. Всех, кто нарушит это правило, может ждать три года тюрьмы.

Ранее в этот же день Россия заявила о приостановлении авиасообщения с Сербией. 15 марта в республике было введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

По состоянию на 17 марта, в Сербии инфицировано 72 человека, один пациент выздоровел.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на вечер 17 марта, во всем мире заразились 197 134 человек, умерли 7950, излечились 81 683.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса
Зеленский потребовал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020