В Сербии ввели комендантский час из-за короранавируса

Правительство Республики Сербия ввело комендантский час для гражданского населения в связи с коронавирусом, а для лиц старше 65 лет полностью запрещен выход из дома в любое время суток. Об этом президент страны Александр Вучич рассказал на пресс-конференции во вторник, 17 марта.

«В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни… С завтрашнего дня с 10:00 (12:00 мск) запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет», — цитирует ТАСС главу государства.

Для всех остальных лиц с 20:00 (22:00 мск) до 5:00 (7:00 мск) будет полностью запрещено передвижение по улицам за исключением компетентных органов. Сербская армия будет контролировать соблюдение установленных мер. Помимо этого под особое наблюдение попадают пункты пересечения границ, больницы и центры для мигрантов.

Вучич также отметил о вводе больших штрафных санкций за нарушение карантинного режима для прибывших из-за границы. Согласно местным законам, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны оставаться на карантине в течение 28 дней. Всех, кто нарушит это правило, может ждать три года тюрьмы.

Ранее в этот же день Россия заявила о приостановлении авиасообщения с Сербией. 15 марта в республике было введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

По состоянию на 17 марта, в Сербии инфицировано 72 человека, один пациент выздоровел.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на вечер 17 марта, во всем мире заразились 197 134 человек, умерли 7950, излечились 81 683.