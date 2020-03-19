Президент Сербии заявил о закрытии границ из-за коронавируса

На территории Сербии вводится карантин и закрываются все границы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Завтра с 8:00 (10:00 мск. ― Ред.) утра будут закрыты все границы для авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Вучич отметил, что в ближайшие недели необходима дисциплина, поскольку ожидается «геометрический рост числа заболевших».

По последним данным, в Сербии было зафиксировано 103 случая заражения коронавирусом.

Ранее в этот день сообщалось, что власти страны полностью остановили авиасообщение с другими госдуарствами в целях борьбы с распространением заболевания. В аэропорты самолеты смогут прибывать только после получения специального разрешения правительства Сербии. На какой срок вводятся данные ограничения, не сообщается.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 236 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9829 человек.