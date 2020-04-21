Турция введет сертификаты на отсутствие COVID-19 для отелей

Турция планирует открыть туристический сезон в конце мае, но для обслуживания туристов отелям надо будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса. Помимо отелей, сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины и музеи. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, сообщает NTV.

Сертификация будет добровольной, однако отказавшиеся ее проходить не смогут обслуживать иностранных гостей, отметил министр.

«Здоровье и безопасность пищевых продуктов — основа нашей отрасли. Многие из наших объектов имеют сертификаты на еду и гигиену. Наша инфраструктура довольно хорошая. Единственное, о чем следует помнить, — это определение содержания и критериев, которые могут применяться компаниями», — заявил экс-президент турецкой Федерации отельеров, главный советник по туризму мэра Антальи Осман Айык.

Для получения сертификата необходимо соблюдать следующие правила: социальное дистанцирование, регулярная санобработка, обязательная регулярная проверка здоровья персонала и обеспечение его средствами индивидуальной защиты. Теперь в отеле обязательно должен быть риск-менеджер, который должен знать, как действовать при вспышке заболевания.

Сертификат должен предъявляться по требованию туриста.

В конце мая, по словам Эрсоя, планируется открыть туристическую инфраструктуру для внутреннего туризма, так как число заболеваний коронавирусной инфекцией снижается.

Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом быстро улучшается. Следом идут страны Центральной Европы и некоторые североевропейские государства. Для них границы могут открыться в середине июня.

«Неопределенность сохраняется в России и Великобритании. Они могут пройти эпидемию лишь в конце июля. Тогда же могут открыться некоторые страны Ближнего Востока и Африки», — заявил министр.

По данным портала Worldometer, число заболевших в Турции достигло почти 100 тыс. человек, умерли 2 140 человек.