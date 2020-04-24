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Москва выделила средства на поддержку социально значимых предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство Москвы выделило деньги на поддержку социально значимых предприятий города. Информация об этом размещена на сайте мэра столицы.

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Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус «социальное предприятие», могут получить:

— компенсацию на приобретение оборудования за счет собственных средств и части затрат на лизинг, если это импортное оборудование, то максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке техники российского производства сумма компенсации может быть повышена до 35%;

— компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг;

— компенсацию процентов по кредиту на поддержку (развитие) деятельности и приобретение оборудования.

При этом предприятие может претендовать на несколько видов поддержки, однако общий размер субсидии не должен превышать 1 млн рублей в год.

К социально значимым предприятие может быть отнесено, если производит товары для социально уязвимых слоев населения (инвалиды, пенсионеры, граждане предпенсионного возраста и другие) или реализует товары, к производству которых привлечены такие слои населения. Кроме того, подобный статус получает предприятие, обеспечивающее трудоустройство граждан из социально уязвимых слоев населения или занимающееся общественно значимой деятельностью (образовательной, культурно-просветительской).

В пятницу правительственная комиссия одобрила перечень системообразующих предприятий транспортного комплекса. В него вошли 162 компании.

23 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что системообразующие предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей. Поддержка будет оказываться в содействии с банками в индивидуальном порядке, объяснил он.

15 апреля во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин распорядился доработать список системообразующих предприятий. В перечень должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны, а сам список должен быть составлен «на основе внятных, четких, объективных критериев», заявил глава государства.

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