В перечень системообразующих предприятий вошли 162 транспортные компании

Правительственная комиссия одобрила перечень системообразующих предприятий транспортного комплекса. В него вошли 162 компании, сообщил Минтранс в пятницу, 24 апреля.

129 компаний вошли в список по отраслевым показателям, 33 — по дополнительным критериям, говорится в сообщении. Полный перечень предприятий опубликован на сайте Минтранса.

23 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что системообразующие предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей. Поддержка будет оказываться в содействии с банками в индивидуальном порядке, объяснил он.

15 апреля, во время совещания с членами правительства, президент России Владимир Путин распорядился доработать список системообразующих предприятий. В перечень должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны, а сам список должен быть составлен «на основе внятных, четких, объективных критериев», заявил глава государства.

Для компаний, вошедших в список, президент призвал предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Такие кредиты государство будет субсидировать на размер ключевой ставки ЦБ РФ, то есть на 6% ниже рыночной, и половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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