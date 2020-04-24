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Набиуллина выразила уверенность в росте ипотеки в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России прогнозирует нулевую или отрицательную динамику розничного кредитования в текущем году. Расти будет только ипотечное кредитование, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Мы увидим некоторое продолжение роста корпоративного кредитования, но это во многом связано с тем, что крупные корпорации приходят с внешнего рынка и обращаются к банкам за кредитами, и приходят с облигационного рынка», — отметила финансист. По ее словам, спрос населения на кредиты снижается, кроме того, и банки стали осторожнее оценивать кредитные риски.

По словам Набиуллиной, рост ипотеки составит 8–10% в этом году благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке.

Потребкредитование упадет на 2% или чуть больше, а падение в сегменте автокредитов может составить до 10%, спрогнозировала руководитель ЦБ России.

Ранее в пятницу она выразила уверенность, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции. 21 апреля глава Сбербанка Герман Греф также выступил против подобной идеи. В России нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз, отметил он.

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