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Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в пятницу, 24 апреля, по итогам заседания совета директоров регулятора.

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«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — приводит ТАСС ее слова.

21 апреля глава Сбербанка Герман Греф также выступил против подобной идеи. По его словам, у страны нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз. При этом власти могут потратить на помощь людям в преодолении кризиса до 10% ВВП.

14 апреля группа экономистов призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в России должны быть увеличены в кризисный период.

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